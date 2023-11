Homem é esfaqueado durante briga em bar | A TARDE

Um homem foi esfaqueado durante uma briga em um bar, na noite de sábado (21), no município de Jequié, no sudoeste da Bahia.

O aso aconteceu na Rua Iolanda Pires, no bairro do Jequiezinho. Em imagens de câmeras de segurança do local, é possível identificar o momento em que os dois homens iniciam uma briga na área externa do estabelecimento. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima de 29 anos foi socorrida e levada para uma unidade de saúde da região. Até o momento, nenhum suspeito foi preso ou identificado.

Entenda

Durante a discussão, o suspeito pega uma faca e desfere um golpe no abdômen da vítima. Mesmo ferida, a vítima fugiu do local, mas caiu em uma rua próxima.



Ele foi socorrido e encaminhado por enfermeiros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para o Hospital Geral Prado Valadares. O estado de saúde é grave e o jovem respira por aparelhos.

A autoria e motivação são investigadas pela Polícia Civil.