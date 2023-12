Homem é esfaqueado e morto na Bahia após briga por cigarro | A TARDE

Um homem foi esfaqueado e morto após se envolver em uma discussão por cigarro, no município de Itabuna, no Sul da Bahia, na madrugada de sábado, 9.



Segundo informações iniciais, a vítima, identificada como Eliton Roque, bebia com um outro homem, quando os dois começaram a discutir após um deles se recusar a dar um cigarro .

De acordo com o 15º BPM, o crime foi cometido no interior de um imóvel situado na localidade conhecida como Sarinha Alcântara. O autor do crime fugiu do local e não foi identificado.

O Departamento de Polícia Técnica foi acionado e realizou perícias. Autoria e motivação são apurados pela Delegacia de Homicídios de Itabuna.