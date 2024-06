Homem é executado após celebrar aniversário em Feira de Santana | A TARDE

Montados em uma motocicleta, dois homens chegaram ‘voados’ no distrito de Jaguara, em Feira de Santana (BA), com o objetivo de matar um desafeto com disparos de arma de fogo. O crime aconteceu nesta sexta-feira, 31.

A vítima, identificada como Edno Lopes Júnior, tinha 29 anos. O curioso é que o rapaz morto tinha completado mais um ano de vida um dia antes do seu falecimento.

Com a investigação em curso, a Delegacia de Homicídios municipal ainda não chegou à identificação dos suspeitos, só tem a certeza de que chegaram em uma motoca.

Nos próximos dias, porém, o departamento policial deve alcançar novos detalhes sobre questões referentes à autoria e à motivação da morte.

