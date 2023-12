Homem é executado após se esconder na casa da mãe | A TARDE

Um homem de 28 anos foi executado a tiros dentro da casa de sua, no município de Feira de Santana. O caso aconteceu na madrugada de domingo, 17.



De acordo com as informações da Polícia Civil, três homens arrombaram a residência da vítima, que fica localizada no bairro Gabriela, e efetuaram disparos contra ela. O homem, identificado como Leonardo Santana da Conceição, correu para a casa da mãe na tentativa de escapar de seus assassinos, mas foi alcançado e morto ali mesmo.

A Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana) investiga o caso.