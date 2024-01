Homem é flagrado com pistola em festa 'paredão' na Bahia | A TARDE

Uma pistola foi apreendida após policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Recôncavo realizarem uma 'batida' em uma festa 'Paredão'. O caso aconteceu na segunda-feira, 25, na localidade de Mutum, na cidade de Santo Antônio de Jesus.

De acordo com a Polícia Militar, as guarnições realizavam rondas no bairro Irmã Dulce, na localidade conhecida como Mutum onde tem sido realizadas festas clandestinas, quando os policiais avistaram dois homens e, ao realizar a abordagem e busca pessoal, encontraram com um deles uma pistola calibre 9mm, um carregado de pistola do mesmo calibre e um celular.

O suspeito e o material apreendido foram apresentados na Delegacia de Santo Antônio de Jesus para a adoção das providências cabíveis.