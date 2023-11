Homem é morto a tiros na frente da família | A TARDE

Um homem de 42 anos foi morto a tiros enquanto estava dentro de um carro nesta quarta-feira (8), na entrada de Caboto, em Candeias, cidade da Região Metropolitana de Salvador. De acordo com a Polícia Civil, Luís Fabiano dos Santos Ribeiro não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com testemunhas, a mulher e o filho da vítima estavam no veículo quando os suspeitos se aproximaram em outro carro carro, teriam pedido para que os dois saíssem e que apenas Luís Fabiano ficasse no veículo. Em seguida, os autores efetuaram os disparos com arma de fogo. Não há informações se os familiares da vítima ficaram feridos.

A Polícia Militar também foi acionada e esteve no local, mas as equipes de segurança já encontraram Luís Fabiano sem sinais vitais. Diante do cenário, eles acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização da perícia e remoção do corpo.



A autoria e motivação do crime estão sendo apuradas pela 20ª delegacia de Candeias.