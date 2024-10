Homem é morto após provocar o outro cantando: “Desça Daí Seu Corno”

- Foto: Reprodução

O que seria aparentemente uma brincadeira acabou em tragédia no município de São Félix, no Recôncavo Baiano. De acordo com as informações do Diário da Notícia, um homem, de prenome Luiz, foi morto a facadas após uma briga ao provocar o outro com um trecho da “Desça Daí Seu Corno”.

A tal brincadeira teria sido interpretada como uma insinuação de que o agressor havia sido traído pela mulher. Após o desentendimento, os dois entraram em luta corporal, e o suspeito, que se retirou para buscar uma faca em casa, retornou ao local e desferiu golpes fatais na vítima.



Conforme os relatos, a situação rapidamente se agravou. O agressor foi detido pela polícia logo após o incidente. O caso aconteceu na última sexta-feira, 4.