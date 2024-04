Homem é morto após ser espancado por cinco suspeitos | A TARDE

Um homem morreu após ser espancado por cinco pessoas em Itabuna, no sul da Bahia. O crime ocorreu no condomínio Jubiabá, no domingo, 24.

A vítima é George Felipe Bispo Nascimento, de 34 anos. Conhecido como "Maguila do Basquete", ele ensinava o esporte a crianças.

Segundo informações da Polícia Militar, o 15º Batalhão (BPM/Itabuna) atendeu a ocorrência por volta das 17h. Ao chegar ao local com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os agentes de saúde constataram que George já estava morto.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da cidade (DH/Itabuna). Medidas já estão sendo adotadas para localizar os suspeitos, além de esclarecer autoria e circunstâncias do crime.

O corpo do homem foi liberado para sepultamento na tarde desta segunda-feira, 25.