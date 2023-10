Homem é peso em flagrante com 21 quilos de drogas e mais de R$ 31 mil | A TARDE

Um ação de agentes da polícia militar, nesta segunda-feira,9, resultou na apreensão de 21 quilos de drogas, R$ 31 mil, um revólver e outros itens. A ação aconteceu com o apoio de equipes da Rondesp Oeste, no bairro de Santo Antônio, em Barreiras, no Oeste da Bahia. Um homem foi preso em flagrante.



Foram apreendidos 17,5 quilos de crack, 3,5 de maconha, cerca de R$ 31,8 mil, um revólver calibre 38, um simulacro de pistola, munições para 22 e 32, anotações sobre o comércio de Ilícitos, três lixadeiras furtadas e outros itens.



O homem foi conduzido para a 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Barreiras), onde acabou autuado por tráfico, receptação e posse ilegal de arma de fogo.