Homem é preso 18 anos após matar amigo por briga em jogo de cartas

Crime aconteceu em maio de 2006, mas suspeito foi localizado apenas nesta sexta-feira - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso na manhã desta sexta-feira, 12, durante operação da Polícia Civil, em Vitória da Conquista, na região sudoeste do estado da Bahia. Ele é apontado como o responsável pela morte de Marciel Araújo da Costa, em maio de 2006, ocorrida na mesma cidade.

De acordo com informações divulgadas pelas equipes policiais, a vítima jogava cartas com o criminoso e durante uma discussão foi atingida por disparos de armas de fogo, lesionando suas costas e cabeça. Outro homem também ficou ferido na situação.

As diligências continuadas após a expedição do mandado de prisão apontaram a localização do agressor, na Rua do Umbuzeiro, no bairro Vila Massu, onde foi preso.

O acusado, que foi condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena de 11 anos e dez meses de reclusão, realizou exames de lesão corporal e foi conduzido para o Conjunto Penal de Juazeiro-BA.