Homem é preso acusado de queimar enteada com água quente

- Foto: Ascom Polícia Civil

Um mandado de prisão preventiva foi cumprido contra um homem, na terça-feira, 18, no Distrito de Santo Antônio, em Teixeira de Freitas. Ele é suspeito de torturar a enteada e foi localizado durante ação realizada pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) daquela cidade.

As investigações, iniciadas em dezembro do ano passado, apontaram que a vítima, de três anos, estava sendo torturada e agredida pela mãe e pelo padrasto, que chegaram a queimar a criança na testa com água quente.

A mulher teve o mandado de prisão cumprido em abril deste ano e permanece custodiada à disposição da Justiça. A criança foi encaminhada para atendimento psicossocial e está sendo assistida pelo Conselho Tutelar.