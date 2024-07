Homem é preso ao ser flagrado com revólver no São Pedro de Ourolândia

- Foto: Divulgação/Polícia Militar

Um homem foi preso no domingo, 30, após ser flagrado com um revólver durante os festejos de São Pedro do município de Ourolândia.



De acordo com informações da Polícia Militar, com o suspeito, agentes da 24ª Companhia Independente de Polícia Militar (24ª CIPM) apreenderam também munições.



Ainda segundo a PM, os policiais receberam uma denúncia de indivíduo armado no local do evento e, após buscas, o suspeito foi encontrado com o revólver e seis munições.



Após ser detido, o homem foi encaminhado à delegacia que atende à região, para o registro da ocorrência.