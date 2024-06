Homem é preso ao tentar matar ex-mulher a facadas e ferir filho | A TARDE

Uma mulher foi gravemente ferida, a golpes de faca nesta quinta-feira, 5, em Itambé, no sudoeste da Bahia.

Andréia Moreira dos Santos, de 34 anos, foi atacada pelo ex-marido na frente dos filhos de 10 e 8 anos, no momento em que levava eles para a creche. O filho mais velho do casal, de 10 anos, tentou defender a mãe e também foi ferido.

Andréia foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada, em estado grave, para o hospital São Sebastião em Itambé. O filho do casal, ferido durante a agressão, também foi levado para o hospital com um corte na mão. Ele foi atendido e liberado.

O suspeito do ataque foi preso nas proximidades do local onde o crime aconteceu. De acordo com a polícia civil, Luís Carlos Fernandes da Silva, de 43 anos, ex-marido da vítima, já responde por violência doméstica e descumpriu uma medida protetiva a favor de Andréia. Ele também possui antecedentes criminais, tendo cumprido pena de homicídio.

Ainda segundo a polícia, Luís Carlos será conduzido para Itapetinga e será solicitada a prisão preventiva do suspeito.

