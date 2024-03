Homem é preso ao tentar vender celular roubado em ônibus | A TARDE

Equipes do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), durante cumprimento de diligências da Operação BR 324, prenderam, no bairro da Calçada, um homem por receptação de celulares roubados. O crime ocorreu no último dia 14, em um coletivo metropolitano que fazia a linha Salvador x Camaçari.



Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi localizado na terça-feira, 5, após anunciar o aparelho roubado em um site de compras e vendas. Os policiais monitoraram a marcação da entrega do celular e, no momento em que o suspeito passava o aparelho para o comprador, foi dada voz de prisão.

O aparelho foi recuperado e restituído ao proprietário. O flagranteado passou por exame de corpo de delito e permanece à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para identificar a autoria do roubo.