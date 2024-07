Homem é preso após roubar TV de lanchonete no oeste da Bahia

- Foto: Divulgação | PM

A Polícia Militar, através da 7º BPM, efetuou a prisão de um homem, na cidade de Xique-Xique, no oeste da Bahia, no sábado, 13. Segundo informações da Polícia Civil, o homem é acusado de furtar uma televisão de uma lanchonete localizada no centro da cidade.

A dona da lanchonete registrou a ocorrência da delegacia e, após verificar as imagens feitas por câmeras de segurança do estabelecimento, a PM conseguiu encontrar Fábio Ferreira da cunha, 40 anos, no bairro BNH. Ele foi reconhecido pelos militares, pois usava os mesmos trajes do momento em que cometia o crime.

