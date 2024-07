Homem é preso após sequestrar ex no Piauí em mantê-la em cárcere na BA

Suspeito foi identificado como Sérgio Reis Nonato - Foto: Divulgação | PC-PI

Um homem, identificado como Sérgio Reis Nonato, foi preso na quarta-feira, 19, na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia. Ele é suspeito de sequestrar a ex-companheira em Jacobina do Piauí e mantê-la em cárcere privado no território baiano.

De acordo com a Polícia Civil piauiense (PC-PI), a mulher se relaciona atualmente com um morador da zona rural de Jacobina do Piauí, que relatou às autoridades que o sequestro havia acontecido na noite de terça.

O morador apontou Sérgio Reis como principal suspeito do crime, uma vez que ele e a vítima já tinham se relacionado anteriormente. Diretor de Inteligência da PC-PI, o delegado Yan Brayner contou que o suspeito foi localizado em uma residência onde mantinha a vítima em cárcere privado.

Sérgio Reis possui uma extensa ficha criminal e é investigado por estelionato, tendo faturado ganhos ilícitos de mais de R$ 1 milhão.