Homem é preso após ser flagrado com R$ 1,5 milhão de carga roubada | A TARDE

Um homem foi preso após ser flagrado com R$ 1,5 milhão de produtos roubados em um galpão localizado na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia. Segundo informações da Polícia Civil, a carga encontrada nesta sexta-feira, 11, foi roubada no dia 23 de março, em uma estrada de Pernambuco.

O suspeito confessou que recolhia o material para vender em São Paulo. De acordo com o rapaz, a carga e o galpão pertenciam a outra pessoa.

As investigações apontam que o motorista da carreta que levava os objetos foi abordado por homens armados, na cidade de Salgueiro. Entre os produtos transportados, estavam 66 caixas de materiais ortopédicos, 54 móveis de madeira e diversas peças de caminhão.

