Homem é preso após tentativa de latrocínio contra policial civil

- Foto: Divulgação/Polícia Civil

Um homem foi preso na madrugada deste sábado, 10, em Feira de Santana, suspeito de atuar na tentativa de latrocínio contra um policial civil, ocorrida horas antes.



De acordo com informações da Polícia Civil, o policial foi vítima do crime no bairro Jardim Cruzeiro. Após tomar conhecimento do crime, equipes da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana) iniciaram as ações investigativas, a fim de levantar informações e identificar os autores.



Com o apoio de guarnições da Polícia Militar, passou a realizar diligências em campo, para localizar o suspeito, o que ocorreu horas depois do crime. Com o homem, foram encontrados 210 pinos e uma pedra de cocaína, uma pedra de crack, um carregador longo de munições, 14 munições calibre 9mm, duas balanças de precisão, duas balaclavas, um chapéu camuflado e uma gandola camuflada.



Todo o material foi apreendido e encaminhado para a perícia – que, além disso, localizou um estojo de munição 9 mm no local do crime. A conversão do flagrante em prisão preventiva já foi solicitada ao Poder Judiciário.