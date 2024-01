Homem é preso com armas, munições e drogas em Camaçari | A TARDE

Um homem foi preso após tentar fugir de uma abordagem policial na Praia da Penha, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), na tarde de segunda-feira, 15. Com ele foram apreendidos um revólver, munições e drogas.

De acordo com a PM, as guarnições receberam informações de homens comercializando drogas nas imediações. Ao chegarem no local, as equipes visualizaram um grupo de indivíduos que, ao perceber a aproximação policial, tentou fugir, mas o indivíduofoi alcançado, abordado e, após a busca pessoal, imediatamente preso.

O suspeito detido e todo o material apreendido foram apresentados à 18ª Delegacia Territorial, onde a ocorrência foi formalizada.