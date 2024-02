Homem é preso com droga e rádios comunicadores no centro de Salvador | A TARDE

Um homem foi preso com droga e rádio comunicadores na tarde de sábado, 17, durante rondas policiais na Rua do Gravatá, localizada no Centro de Salvador.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp BTS realizava o patrulhamento na localidade, quando localizaram vários indivíduos comercializando drogas. Ao perceberem a presença da viatura, eles fugiram.

Um dos suspeitos, durante a fuga, tentou invadir uma residência, mas foi alcançado e, durante a busca pessoal foram encontrados três rádios comunicadores, dois aparelhos celulares, duas embalagens com maconha e dinheiro.

O suspeito e todo o material encontrado, foram apresentados à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.