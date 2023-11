Homem é preso com espingarda durante abordagem no Oeste da Bahia | A TARDE

Um homem foi preso em posse de uma arma de fogo, na BR 242 em Barreiras, por agentes da Polícia Rodoviária Federal. O caso aconteceu por volta das 19h30, de quarta-feira, 18.

Segundo a PRF, durante fiscalização de combate ao crime na altura do quilômetro 800, foi dada ordem de parada ao condutor de um VW/Gol, de cor cinza. O motorista tentou escapar da abordagem, mas o carro foi interceptado pelos policiais.

Na condução do veículo estava um homem de 28 anos. Ele disse que transportava uma arma de fogo no porta-malas do Gol. Foi feita a vistoria no automóvel e foram localizados uma espingarda calibre 36, além de 14 munições. Também foram apreendidos vários apetrechos, pólvora e outros materiais utilizados no preparo das munições.

Ele não possuía autorização para portar o armamento, sendo preso e encaminhado com o material apreendido para a delegacia de polícia judiciária.

A PRF conta com grupos especializados de combate ao crime para intensificar ações a fim de evitar assaltos, porte ilegal de arma, receptação de veículo roubado, contrabando, tráfico de entorpecentes e demais ilícitos penais.