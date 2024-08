Homem é preso com mais de R$ 20 mil em drogas e balança de precisão em Sussuarana

- Foto: Divulgação / Polícia Civil

Na manhã desta terça-feira (13), uma equipe do Serviço de Investigação (SI) da 11ª Delegacia Territorial de Tancredo Neves apreendeu 500 gramas de skunk, avaliados em R$ 20 mil, em Sussuarana. Um homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

A droga foi encontrada dentro de um veículo, junto com 35 frascos de loló, duas balanças, uma caderneta com anotações sobre o tráfico e várias embalagens usadas para acondicionar entorpecentes.

Durante a investigação, também foram localizados dez aparelhos celulares na residência do suspeito, cuja procedência ele não conseguiu explicar. O veículo em questão está registrado em nome da mãe do detido, que compareceu à unidade policial confirmando o envolvimento do filho com o tráfico de drogas.

O suspeito passou por exames periciais e permanece à disposição da Justiça. O material apreendido foi encaminhado para perícia.