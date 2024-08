Ator que viveu 28 delegados retorna à Globo em novela

Ricardo Pavão estará em Mania de Você, novela da Globo - Foto: Reprodução | Globo

Mania de Você, que estreará em setembro na Globo, terá o retorno de Ricardo Pavão, que já deu vida a 28 delegados em novelas, incluindo em Alma Gêmea, atualmente reprisada no Vale a Pena Ver de Novo.

De acordo com informações do jornal Extra, Ricardo Pavão será dono de um restaurante na próxima novela das 21h. Ele vai interpretar Almeida, dono de local que emprega protagonista Viola (Gabz).

O trabalho em Mania de Você será a volta ao gênero de Ricardo Pavão, que teve o seu último trabalho em Tempo de Amar (2017).

Ricardo vive em Uberlândia, Minas Gerais, e cuida de seu filho atípico Otto, de 12 anos. Por causa disso, o famoso enfrentará idas e vindas ao Rio de Janeiro para gravar Mania de Você.

"A real razão de eu me afastar do Rio foi pra cuidar do meu filho. Em Uberlândia, tenho melhores condições para o Otto. Uma melhor qualidade de vida. E ainda tenho uma irmã que pode me ajudar quando preciso. Lá, as distâncias entre as terapias são menores", comentou ao jornal.