Homem é preso e droga é apreendida em Tapiramutá | A TARDE

Equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Semiárido efetuou a prisão de um suspeito com com crack e cocaína, na Rua do Meio, na cidade de Tapiramutá, no Centro Norte da Bahia, nesta sexta-feira, 24.

As guarnições foram informadas que havia homens comercializando drogas na região. Em meio às diligências, as equipes surpreenderam os suspeitos, que ao avistarem a aproximação policial, tentaram fugir, mas um deles foi alcançado, abordado e imediatamente preso. Na ação, foram apreendidos 75g de cocaína, 11g de crack e uma balança de precisão.



O detido e todo o material apreendido foram direcionados à unidade especializada da Polícia Civil.