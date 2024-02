Homem é preso e drogas são apreendidas em Jequié | A TARDE

Policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE) Central detiveram um homem com entorpecente, na noite deste sábado, 27, no Alto da Bela Vista, no município de Jequié, Vale do Jiquiriçá.

Militares realizavam rondas na região, com o objetivo em coibir crimes, quando visualizaram o homem em atitude suspeita.

Durante a abordagem e busca pessoal, foi encontrado com o suspeito, três tabletes e duas porções de maconha, uma embalagem com cocaína e uma balança de precisão.

O suspeito e todo o material apreendido foi apresentado à 9ª Corpin, onde a ocorrência foi registrada.