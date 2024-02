Homem é preso em BR no sul da Bahia com carro clonado | A TARDE

Um homem foi preso na tarde do último sábado, 3, com um veículo modelo Ônix que estava clonado e havia sido roubado na capital baiana. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 5, pela Polícia Rodoviária Federal. A abordagem aconteceu na BR 101, em Itabuna, no Sul da Bahia.



Segundo a corporação, durante a vistoria no veículo, os policiais identificaram que se tratava de um carro clonado. O Ônix original, emplacado em Salvador, foi roubado no ano de 2019.

O motorista do carro, 43 anos e residente em Buerarema, disse aos policiais que não sabia que o carro era clonado e roubado, e falou que tinha locado o veículo de outra pessoa para realizar o transporte de passageiros por aplicativo.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à polícia judiciária. O veículo será devolvido ao legítimo proprietário.