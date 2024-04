Homem é preso em flagrante por roubo de celular | A TARDE

Um homem foi preso em flagrante por roubo de celular nesta terça-feira, 2, em Vilas de Abrantes, no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O caso aconteceu no bairro Capelão.

Denúncias encaminhadas ao Serviço de Investigação (SI) da unidade policial indicaram os locais dos roubos. Um ocorreu na Rua Várzea Grande e outro nas proximidades do Condomínio Caminho do Mar.

O suspeito foi reconhecido pelas vítimas, passou por exames de corpo de delito e está à disposição do Poder Judiciário. Com ele, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo e um celular roubado. Ambos, encaminhados à perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Estão sendo realizadas investigações para localizar o outro suspeito.