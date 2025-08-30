Homem é preso em flagrante por tentativa de feminicídio

Suspeito foi preso em flagrante - Foto: Raphael Muller | AG. A TARDE

Um homem de 34 anos, identificado como Ramon Dantas Matos Martins, foi preso em flagrante, suspeito de agredir e atear fogo na casa onde morava com a companheira, no bairro de Dom Avelar, em Salvador. O crime ocorreu nesta sexta-feira, 29.

Segundo as primeiras informações, o homem chegou na residência alcoolizado, dando início a uma discussão com a esposa. Em seguida, ele agrediu a companheira e incendiou o imóvel.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), após apresentar confusão mental, tosse intensa e dificuldade de respirar, sintomas de intoxicação por monóxido de carbono.

Briga nas redes sociais

Segundo a vítima, em depoimento à polícia, a discussão teria iniciado nas redes sociais, quando o suspeito exigiu, por meio de mensagens, a saída da companheira da casa em que viviam.

Ele foi encaminhado para Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Brotas.