BAHIA
Homem é preso em flagrante por tentativa de feminicídio
Caso aconteceu no bairro de Dom Avelar
Por Redação
Um homem de 34 anos, identificado como Ramon Dantas Matos Martins, foi preso em flagrante, suspeito de agredir e atear fogo na casa onde morava com a companheira, no bairro de Dom Avelar, em Salvador. O crime ocorreu nesta sexta-feira, 29.
Segundo as primeiras informações, o homem chegou na residência alcoolizado, dando início a uma discussão com a esposa. Em seguida, ele agrediu a companheira e incendiou o imóvel.
A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), após apresentar confusão mental, tosse intensa e dificuldade de respirar, sintomas de intoxicação por monóxido de carbono.
Briga nas redes sociais
Segundo a vítima, em depoimento à polícia, a discussão teria iniciado nas redes sociais, quando o suspeito exigiu, por meio de mensagens, a saída da companheira da casa em que viviam.
Ele foi encaminhado para Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Brotas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes