Homem é preso em flagrante tentativa de homicídio em Serrinha | A TARDE

Um homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, na noite de domingo, 28, no bairro de Cidade de Nova, em Serrinha. A prisão foi feita por investigadores da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Serrinha) e da Delegacia Territorial do município.

O crime ocorreu na mesma noite e local da prisão, quando a vítima foi agredida por três homens com socos e pedradas enquanto chegava em sua residência. A motivação das agressões é um desentendimento anterior entre os envolvidos.

A vítima foi socorrida e encaminhada à unidade hospitalar. Já o acusado segue custodiado à disposição da Justiça. As investigações continuam com o intuito de localizar outros dois envolvidos no crime.