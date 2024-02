Homem é preso em ônibus tentando transportar pedras preciosas e drogas | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 200 aparelhos celulares, uma arma de fogo, mais de sete quilos de drogas e pedras supostamente preciosas durante uma fiscalização a ônibus e passageiros na BR-407, em Juazeiro, norte da Bahia. O caso aconteceu na quinta-feira, 25.



De acordo com a corporação, um ônibus vindo de Salvador com destino a Petrolina, em Pernambuco, foi abordado pelos agentes da PRF. Na vistoria foram encontrados dentro de bagagens 78 smartphones pertencentes a um passageiro, e mais 123 desses aparelhos, pertencentes a outro passageiro que também seguia viagem no coletivo.

Nenhum deles apresentou documentos que comprovassem a origem da mercadoria, totalizando 201 aparelhos eletrônicos sem nota fiscal.

Logo após, um outro ônibus interestadual recebeu ordem de parada. Na verificação, a equipe abordou uma passageira, após encontrar quatro quilos de cocaína em sua bagagem. Ela confessou que iria receber um valor em dinheiro para levar a droga de Goiânia, em Goias, até Fortaleza, no Ceará.



No mesmo veículo, foram encontrados no bagageiro superior interno, uma bolsa preta com 11 pacotes de substância análoga à Skank, um total de 7,8 Kg, além de uma pistola calibre 380 e 15 munições. O proprietário do material ilícito foi identificado entre os passageiros e também recebeu voz de prisão.

Seguindo com a verificação, os policiais identificaram outro passageiro que transportava pedras semelhantes à esmeralda. O material foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal, onde será feita a contabilização e perícia das pedras. O homem declarou ter mina desse minério, não portando nenhum documento que comprovasse a autorização, regulamentação e as devidas licenças.

Os envolvidos, mercadorias e drogas apreendidas, foram encaminhadas para a Polícia Federal em Juazeiro, para prosseguir com as investigações.