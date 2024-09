Homem é preso na Bahia com mais 4.500 porções de cocaína

Foram preendidas 4.586 porções de cocaína - Foto: Divulgação / SSP

Um traficante foi preso pela Polícia Militar (PM) com milhares de porções de cocaína na noite de domingo, 8, no município de Monte Santo, no nordeste da Bahia. Além da droga, o homem também portava uma arma de fogo que foi apreendida.

Policiais realizavam rondas na na Avenida Deputado Luís Eduardo Magalhães, quando abordaram um indivíduo que foi flagrado portando porções de cocaína e indicou o local onde estava armazeando o restante do material entorpecente.

Durante as buscas no local indicado, os militares localizaram uma espingarda, grande quantidade de droga e uma balança de precisão. Ao todo foram apreendidas 4.586 porções de cocaína.

Todos os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil da região, onde a ocorrência foi registrada.