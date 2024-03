Homem é preso na Bahia por armazenar pornografia infantil | A TARDE

Um homem foi preso pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira, 7, por armazenas e compartilhar pornografia infantil. A prisão aconteceu em Porto Seguro, no Sul da Bahia, no âmbito da Operação Limpeza que visa combater crimes relacionados à exploração sexual infantil ocorridos por meio da internet.

De acordo com a PF, foi cumprido um mandado de busca e apreensão, que acabou gerando uma prisão em flagrante pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de vídeo e fotografia contendo cena de sexo explícito e pornografia envolvendo criança.

O homem preso responderá pelos crimes previstos nos art. 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. As penas máximas somadas podem chegar à 14 anos.