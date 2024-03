Homem é preso por ameaçar e agredir mulher com colher de pedreiro | A TARDE

Um homem foi preso em flagrante, na terça-feira, 12, por violência doméstica contra uma mulher, em Senhor do Bonfim, cidade no norte da Bahia.

O caso aconteceu no bairro de Missão do Sahy. Segundo a polícia, o suspeito agrediu a vítima com uma colher de pedreiro e a ameaçou de morte com uma faca. Os policiais, ao acompanhar a vítima na busca de seus pertences pessoais, localizaram duas armas de fabricação caseira pertencentes ao investigado.

O homem passou por exames de corpo de delito e segue custodiado à disposição do Poder Judiciário. As armas foram encaminhadas à perícia.

A polícia informou que a prisão foi realizada por policiais do Núcleo Especial de Atendimento a Mulher (Neam), pela Operação Átria.