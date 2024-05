Homem é preso por suspeita de agressão sexual e sequestro | A TARDE

Suspeito de sequestro e abuso sexual contra uma criança de nove anos, um homem foi preso na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, neste sábado, 20. Segundo a TV Oeste, ele teria levado o menor para comprar doces em um mercado, e depois fazer com que o menino fosse até a residência dele.

A criança teria deixado a casa que mora com os pais sem eles perceberem. Então, quando foi dada a falta do garoto, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi notificada e, ao chegar no local, receberam registros do homem, de 56 anos, comprando doces com a criança.

O suspeito foi identificado e os agentes da GCM descobriram que ele realizava serviço para um vizinho da família da criança. Com a informação, chegaram até o endereço dele e o encontraram de cueca, enquanto o menino estava em cima de uma cama.

Foi aí que o garoto denunciou o homem aos guardas, então ele foi levado à uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a agressão sexual foi constatado por um médico. A vítima foi medicada e ficou internada, mas não há informações sobre o estado de saúde.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e o suspeito encaminhado para a delegacia do município. Segundo a polícia, o homem teria chorado no interrogatório e se recusado a colaborar com informações. Ele não teve identidade revelada e segue sob custódia.