Homem é preso por suspeita de desaparecimento da ex-mulher na Bahia

Caso foi registrado na Coorpin de Valença - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso nesta quinta-feira, 4, por suspeita do desaparecimento da ex-companheira, a professora Ariane Roma dos Santos, de 36 anos, na cidade de Camamu, baixo sul da Bahia, a cerca de 200 km de Salvador.

O caso foi registrado na 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin / Valença), quando a família se dirigiu até a delegacia. Ainda não se sabe sobre o paradeiro de Ariane.

Mulher estaria em cativeiro | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Antes, o homem já tinha o pedido de prisão temporária feito pela polícia e concedido pela Justiça. O homem foi preso oito dias depois da vítima ser vista pela última vez.

Câmeras de segurança instaladas nas ruas de Camamu registraram imagens da mulher caminhando na região da Cidade Baixa e, depois, não foi mais vista. Ariane teria saído de casa na tarde de 25 de junho para visitar uma costureira.

Um primo de Ariane teria relatado à polícia que um dia depois do desaparecimento, em 26 de junho, que ela entrou em contato com ele e disse que estava sendo mantida em cativeiro em um sítio da região.

Em contato com o Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que no sítio foram apreendidas uma motosserra e uma arma de fogo. Os objetos foram encaminhados para o Departamento de Perícia Técnica (DPT).

O principal suspeito do desaparecimento é o ex-companheiro da professora, com quem ela tem uma filha de cinco anos. Em depoimento à polícia, ele contou que mantinha um relacionamento com a professora em paralelo com a atual companheira. No entanto, o depoimento dele não coincide com a versão do primo de Ariane.

A polícia informou ao Portal A TARDE que estão sendo realizadas investigações em campo, além do uso de atividades de inteligência policial para auxiliar na localização da mulher e esclarecimento do caso.