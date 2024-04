Homem é preso por suspeita de matar filho de 4 anos a marteladas | A TARDE

Um jovem de 21 anos foi preso na noite de quinta-feira, 21, no município de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Ele é suspeito de matar o próprio filho, de quatro anos, com marteladas.



Segundo a Polícia Militar (PM), a criança chegou já sem vida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local, acompanhada da mãe. Ela alegou ter sido acionada pelo pai porque o menino estaria se sentindo mal.

Ao chegar no local onde eles estavam, a mulher não encontrou o homem, mas seu filho estava lá com um afundamento de crânio e com outros ferimentos no abdômen e cabeça. Ele já suspeitou que ele estaria morto, mas resolveu levá-lo à UPA.

Após tomarem conhecimento da situação, policiais militares foram em busca do suspeito e o encontraram na Avenida Filipinas, próximo da residência em que o casal morava, no bairro Vila Elisa.

O pai do menino foi preso em flagrante por tortura qualificada, homicídio e ainda por tráfico de drogas. Foram apreendidos com ele um martelo, que estava ao redor dos brinquedos da criança, uma substância análoga à maconha e uma balança de precisão.

O suspeito e o material foram encaminhados à delegacia de Vitória da Conquista, onde ele está à disposição da Justiça