Homem é preso por suspeita de participação em morte no Carnaval | A TARDE

Um dos envolvidos na morte de Andreson Eden de Andrade, morto em janeiro deste ano durante o Carnaval antecipado da cidade de Juazeiro, foi preso de forma temporária, nesta quarta-feira, 28. O mandado de prisão foi cumprido por investigadores da Delegacia de Homicídios (DH) do município.

De acordo com Thiago Pessoa, titular da unidade especializada, a autoria do crime foi motivada por “disputas entre grupos envolvidos com o tráfico de drogas”. O Serviço de Investigação da DH Juazeiro informou que Anderson estava com os amigos no circuito do Carnaval, quando o grupo parou para descansar na Avenida Adolfo Viana quando foi surpreendido pelos criminosos, que já chegaram atirando.

Além de Anderson, outra pessoa foi ferida, mas a polícia não atualizou o estado de saúde. O homem foi encaminhado para exames de lesões corporais no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e deve ser transferido para o sistema prisional. Os outros envolvidos no crime estão sendo procurados.