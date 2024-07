Homem é preso por suspeita de tráfico de drogas em Jequié

Foram encontrados três tabletes de cocaína e uma sacola com porções da droga - Foto: Divulgação | PM

Agente do 19º BPM efetuaram a prisão de um homem, na tarde do sábado, 13, por suspeita de tráfico de drogas, em Jequié,no sudoeste da Bahia. A PM recebeu uma denúncia de comercialização de entorpecentes na localidade conhecida como Curral Novo.

De acordo com a PM, os agentes identificaram um suspeito, que tentou fugir, mas foi alcançado. Com ele, foram encontrados três tabletes de cocaína e uma sacola com porções da droga, além de um tablete de crack. O suspeito foi encaminhado para o registro da ocorrência junto à 9ª Coorpin.

