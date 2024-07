Homem tem mal-súbito enquanto saqueava carga de cerveja na Bahia

Acidente aconteceu na manhã do último sábado - Foto: PRF

Um homem de 30 anos morreu após sofrer um mal- súbito enquanto tentava saquear um caminhão de cerveja que tombou na BR-116, na entrada de Santo Estêvão, no último sábado, 13.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi identificada como Adriano Gomes Machado. Ele passou mal e caiu no chão ao lado de outras pessoas, que também estavam furtando garrafas de bebida que não tinham sido danificadas com o impacto.

Uma equipe de resgate da ViaBahia, concessionária que administra o trecho, foi acionada por testemunhas e chegou a socorrer o homem, que já estava sem sinais vitais.

O Departamento de Polícia Técnica foi chamado, fez a perícia e removeu o corpo, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Feira de Santana.

Ainda de acordo com a PRF, o condutor do veículo e outros dois ocupantes sofreram lesões leves e dispensaram atendimento médico. O acidente aconteceu após a cabine se soltar do cavalo mecânico.