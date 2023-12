Homem é preso por suspeita de zoofilia e maus-tratos contra cachorro | A TARDE

Um homem, de 58 anos, foi preso por suspeita de cometer o crime de zoofilia e maus-tratos contra um cachorro da raça labrador, na zona rural de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, o animal foi encontrado sem vida, ensanguentado e amarrado com correntes.

O crime ocorreu no sábado, 16, mesmo dia em que o suspeito foi detido em flagrante. Ainda segundo a polícia, o homem trabalha como "magarefe", profissional que realiza o abate de bovinos, bubalinos, suínos, ovinos, caprinos e aves. Uma faca utilizada no crime foi apreendida.

Testemunhas, o tutor do cachorro e a enteada do suspeito foram ouvidos na 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis).