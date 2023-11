Homem é preso por transportar cocaína em ônibus interestadual | A TARDE

Um homem de 30 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso no domingo, 29, por suspeita de transportar drogas na altura do Km 830 da BR-116, em trecho que pertence a cidade de Vitória da Conquista, na região sudoeste da Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), milhares de papelotes de cocaína foram encontrados um ônibus de passageiros. A equipe de policiais abordou o coletivo que saiu do estado de São Paulo com destino a cidades do Nordeste.

Durante a fiscalização no interior do ônibus, os policiais encontraram uma bolsa no bagageiro de cima, onde em seu interior havia diversos papelotes de cocaína pronta pro consumo, totalizando 4,2 Kg da droga.

O proprietário da mochila, um homem de 30 anos, disse aos policiais que ganharia R$ 3 mil para entregar o entorpecente em Água Belas, em Pernambuco. Diante dos fatos, o homem foi encaminhado ao DP de Vitória da Conquista, onde foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.