Homem é preso por violência psicológica e ameças contra ex-companheira

Os crimes aconteceram nos meses de abril e maio deste ano, na cidade de Vitória da Conquista - Foto: Ascom-PC/Haeckel Dias

Um homem foi preso na quarta-feira, 26 durante diligências da Operação Cyberstalking, no bairro de Costa Azul. O acusado estava praticando os crimes de extorsão, ameaça, perseguição, violência psicológica, difamação e injúria contra a sua ex-companheira.

Os crimes aconteceram nos meses de abril e maio deste ano, na cidade de Vitória da Conquista, por meio de ligações telefônicas e aplicativos de mensagens. A vítima relatou na 1ª Delegacia Territorial daquela cidade que recebia ligações e mensagens de 11 números de celulares diferentes, com ameaças de morte.

O suspeito também realizava falsas denúncias anônimas contra a mulher, na instituição de ensino em que ela lecionava, se identificando como aluno.

Por meio da investigação criminal tecnológica do Núcleo Técnico de Interceptação de Sinais (NTIS) foi comprovado que o suspeito era o dono dos números usados nas ameaças.

Com o resultado das investigações, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Vitória da Conquista) representou pela prisão do homem junto ao Poder Judiciário. Os mandados foram cumpridos por policiais da Deam da Casa da Mulher Brasileira, em uma residência no bairro do Costa Azul. Dois celulares foram apreendidos e encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O homem passou por exames de corpo de delito e segue custodiado na unidade, à disposição da Justiça.

Saiba como procurar ajuda

As mulheres vítimas de violência doméstica e familiar contam com serviços que prestam apoio jurídico e psicológico gratuitamente em Salvador e cidades do interior baiano.

Delegacia Virtual

A Delegacia Virtual ampliou as opções de registros de ocorrências e incluiu violência doméstica contra mulher. As denúncias podem ser feitas pela internet, no site www.delegaciavirtual.sinesp.gov.br. A ferramenta é importante para vítimas que podem ter dificuldades para se dirigir até uma unidade física.

Tribunal de Justiça

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) tem uma assistente virtual, a Judi. Pelo número de WhatsApp (71) 99978-4768, é possível obter informações sobre os tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher (psicológica, física, sexual, moral e patrimonial), além de ter acesso aos canais de denúncia.

Delegacias de Atendimento à Mulher (DEAM)

No total, a Bahia tem 15 Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam). Em Salvador, as unidades ficam nos bairros do Engenho Velho de Brotas, Periperi e a Casa da Mulher Brasileira, na AV. Tancredo Nevs.Os números de atendimento são: (71) 3116-7000|7001/7002/7003/7004 (Engenho Velho) e (71) 3117-8203 (Periperi).

Outra opções:

Grupo de Atuação Especial em Defesa da Mulher - (Gedem) - (71) 3321-1949.

Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar - (71) 3372-1867/1895.

TamoJuntas - (71) 99185-4691

Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) - (71) 3235-4268.