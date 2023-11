Homem é preso suspeito de estuprar vizinho com transtornos mentais | A TARDE

Um homem foi preso suspeito de estuprar o vizinho de 43 anos, com transtornos mentais e síndrome de Down, no município de Mairi, no norte da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu em outubro deste ano, mas o mandato de prisão por estupro de vulnerável foi cumprido na terça-feira, 29, em um povoado da cidade, chamado de Alagoinhas.

De acordo com a polícia, o suspeito se utilizou da confiança que a vítima tinha nele e cometeu o crime enquanto ela tomava banho em um açude. O homem foi encontrado por policiais da Delegacia Territorial (DT) da cidade, com o apoio da DT de Várzea da Roça e levado para a unidade policial, onde foi ouvido e passou por exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A Polícia Civil informou que nesta quarta-feira (29), o suspeito seguia custodiado à disposição da Justiça.