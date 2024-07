Homem é preso suspeito de financiar ataque a agência bancária na Bahia

- Foto: Redes sociais

Um homem suspeito de financiar o ataque a uma agência bancária no município de Cafarnaum, no norte da Bahia, em maio deste ano, foi preso pela Polícia Civil de São Paulo. Ele também é apontado como chefe de uma facção que atua com tráfico de drogas na região da Chapada Diamantina.

Segundo a Polícia Civil, o homem era procurado e foi localizado na terça-feira, 16., na cidade de São Bernardo do Campo, por equipes do 5º Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo. Ele não teve nome divulgado.

Durante a ação, foram apreendidos dois veículos de luxo e aparelhos celulares, que serão periciados para que seja apurada a suposta participação dele em outros crimes.

Conforme a Polícia Civil, a prisão do homem em São Paulo é decorrente de outra, de um suspeito de tráfico de drogas, na cidade de Seabra, em abril deste ano, quando foram apreendidos 6 kg de cocaína e mais de 700 munições, além de coletes balísticos.

Durante as investigações, a PC identificou outros dois integrantes de uma organização criminosa, ambos com mandados de prisão cumpridos.

Os caixas eletrônicos de uma agência bancária localizada no centro de Cafarnaum foram explodidos por criminosos na madrugada do dia 10 de maio. Segundo a Polícia Militar, a sede do pelotão da cidade também foi atacada, mas a ação não foi detalhada. Ninguém ficou ferido.

A agência teve as portas da frente quebradas e toda a estrutura da entrada sofreu danos. Por causa disso, precisou ficar fechada no dia do ocorrido.