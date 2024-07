Homem é preso suspeito de matar colega a pedradas; saiba motivo

Caso aconteceu em Cansanção, cidade do norte da Bahia - Foto: Reprodução | Facebook

Um homem foi preso suspeito de matar o colega de trabalho com quem ele dividia a casa, em Cansanção, cidade do norte da Bahia, no sábado, 6. O caso teria acontecido na Praça da Feira Livre, no centro da cidade.

Os homens teriam discutido dentro de uma residência em que moravam com outros colegas de trabalho. O suspeito tinha sido agredido pela vítima no rosto durante a briga, e para revidar, atingiu a cabeça do colega com uma pedra.

Homem foi morto a pedradas | Foto: Reprodução | TV

Em contato com o Portal A TARDE, a Polícia Militar (PM) informou que acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realizar a perícia e remover o corpo da vítima, além de apresentarem o suspeito na delegacia de Senhor do Bonfim.