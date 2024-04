Homem é preso suspeito de matar companheira a facadas | A TARDE

A polícia prendeu em flagrante um homem suspeito de matar a própria esposa a facadas. O assassinato ocorreu na noite de sexta-feira, 12, na cidade de Inhambupe, cidade que fica a cerca de 170 quilômetros de Salvador.

O suspeito do crime se chama José Américo de Almeida Rocha, de 40 anos. Já a vítima foi identificada como Cíntia Taís Freitas dos Santos, de 37 anos.

A mulher foi assassinada no imóvel onde o casal morava. De acordo com a Polícia Civil, testemunhas serão ouvidas. A motivação e circunstâncias do ataque, estão sendo investigadas.

Ainsa segundo a Polícia Civil, o homem era envolvido com a criminalidade.

José Américo foi levado para a delegacia de Alagoinhas, distante 20 quilômetros do local do crime, e segue à disposição da Justiça.