Homem é preso suspeito de matar companheira a facadas em Salvador

15 mandados estão sendo cumpridos em diversos bairros da capital baiana - Foto: Ilustrativa

Um homem foi preso em flagrante suspeito de matar a companheira com golpes de faca, no bairro do Doron, em Salvador. O caso ocorreu na madrugada deste sábado, 29. Outras duas crianças, um menino de 7 anos e um recém-nascido, também ficaram feridos na ação criminosa.

A mulher foi identificada como Mariza da Luz Santos, de 30 anos. De acordo com a Polícia Militar, equipes da 23ª Companhia Independente foram acionadas com informações de que um homem era agredido por populares na Travessa Ana Lúcia Torres.

Ao chegarem ao local, os agentes foram comunicados de que este homem havia esfaqueado a companheira e o enteado, além de ter colocado o próprio filho do casal, de apenas um mês de idade, dentro de um balde com água fria.

O suspeito ainda abriu o gás de cozinha da casa, para intoxicar o bebê, trancou os dois pequenos no imóvel e tentou fugir. O mais velho teve lesões porque tentou defender a mãe e também foi ferido com golpes de faca, segundo testemunhas.

As crianças foram resgatadas pelos militares e socorridas para uma unidade de saúde, mas não há detalhes sobre o estado de saúde delas. A mãe, que foi atacada no banheiro da casa onde morava, morreu na hora. Até fim desta manhã, o corpo permanecia no Instituto Médico Legal (IML), para ser necropsiado.

O homem foi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo a Polícia Civil, o suspeito vai passar por exame de corpo de delito e está à disposição da Justiça, à espera de audiência de custódia.

Conforme a Polícia Civil, até o momento não há detalhes sobre a motivação do ataque e testemunhas serão ouvidas nos próximos dias.