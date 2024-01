Homem é preso suspeito de matar companheira a tiros dentro de casa | A TARDE

Uma mulher de 38 anos foi morta a tiros dentro de casa, na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, na noite de quarta-feira, 27. Segundo a Polícia Civil, o companheiro dela foi preso suspeito do crime.

A vítima foi identificada como Clealine Santos Andrade e morreu na casa onde morava, no bairro Hernani Sá. No local, foram apreendidos uma pistola, um carregador e 10 munições.

A Polícia Civil informou que as guias para remoção do corpo e perícia foram expedidas. O homem vai passar por exame de corpo de delito e ficará à disposição da Justiça, aguardando pela audiência de custódia. O caso é investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Ilhéus.

Em nota, Hospital Regional Costa do Cacau (HRCC), onde Clealine trabalhava, lamentou a morte da colaboradora. Veja a nota na íntegra:

"A diretoria do Hospital Regional Costa do Cacau (HRCC), em Ilhéus, representando todos os seus funcionários, lamenta profundamente o falecimento da colaboradora Clealine Santos Andrade, aos 38 anos, no final da noite desta quarta-feira, dia 27 de dezembro de 2023.

Clealine Santos Andrade, infelizmente, foi vítima de feminicídio, crime hediondo resultado da violência de gênero. Não há como esse mal persistir mais em nossa sociedade. É inadmissível. Diante desse episódio lamentável, em um momento de profunda dor, nos solidarizamos com amigos, familiares e colegas de Clealine Santos Andrade. Que Deus conforte a todos".