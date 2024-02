Homem é preso suspeito de sequestrar e extorquir funcionário público | A TARDE

Um homem foi preso nesta quinta-feira, 25, suspeito de participar de um sequestro com extorsão no bairro de Cassange, em Salvador. A vítima é um funcionário público federal, que não teve nome divulgado. O crime aconteceu em setembro do ano passado e o investigado é responsável por conta bancária para a qual a vítima foi obrigada a fazer o PIX.

O suspeito foi preso durante a "Operação Varredura", do Ministério Público da Bahia (MP-BA). A ação contou também com as presenças de policiais federais e da Companhia Independente de Policiamento Tático (Rondesp) da Região Metropolitana de Salvador.

Foram cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra o homem, que é investigado pelos crimes de roubo, extorsão e associação criminosa. O suspeito também teve ativos financeiros bloqueados pela Justiça.

O crime aconteceu por volta das 14h do dia 25 de setembro de 2023. O funcionário público federal, que não teve a função detalhada, foi abordado por dois homens armados. Sob ameaças, ele teve o celular e um carro levados.

O MP-BA informou que a investigação continuará em busca de outros envolvidos. Se condenado pelos crimes cometidos, o investigado poderá cumprir penas que, somadas, podem chegar a 20 anos de prisão.