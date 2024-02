Homem é preso suspeito de vender imagens pornográficas de crianças | A TARDE

Um homem foi preso nesta sexta-feira (26), em Santa Bárbara, cidade a cerca de 150 km de Salvador, suspeito de vender imagens pornográficas de crianças e adolescentes na internet.

De acordo com a Polícia Civil, o homem se passava por mulher nas redes sociais e aliciava crianças e adolescentes. Após ganhar a confiança das vítimas, ele pedia vídeos e fotos delas sem roupa. Dessa forma, ele adquiria e armazenava as imagens para depois vendê-las.

Os agentes de segurança cumpriram mandados de busca e apreensão na casa do suspeito. Quando os policiais chegaram ao endereço indicado, ele tentou fugir e subiu no telhado da casa da namorada, que fica próxima ao imóvel onde ele reside. No entanto, o homem foi encontrado pelos policiais.

Na casa do investigado, foram encontrados celulares e cartões de memória, que vão passar por perícia.

A investigação foi realizada pela delegacia de Tanquinho e a 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana).

O homem passou por exame de lesão corporal e segue à disposição da Justiça.